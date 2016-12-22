НБУ купил у банков $28,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) на валютном аукционе сегодня, 22 декабря, купил у банков $28,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме $28,4 млн по курсу от 26,27 грн/долл до 26,3 грн/долл.
Курс отсечения в ходе аукциона составил 26,3 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,2885 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 4,9%.
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