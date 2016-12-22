НБУ прогнозирует рост денежной массы более чем на 13%
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2017 году рост денежной массы на 13,2%, денежной базы - на 8,4%. Такие данные регулятор указал в основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год на официальном сайте.
Принципы подготовлены с учетом прогнозов основных макропоказателей правительства Украины и НБУ. Эти прогнозы предусматривают рост реального ВВП в 2017 году на 2,5-3%, инфляцию по индексу потребительских цен - на уровне 8%, номинальный ВВП - в объеме 2585-2627 млрд грн.
Вчера сообщалось, что совет Нацбанка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу.
"Реализация основных принципов денежно-кредитной политики на 2017 год должна способствовать восстановлению экономического роста в Украине темпами, определенными в прогнозах правительства и НБУ", - отметил глава совета Богдан Данилишин.
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