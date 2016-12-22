Поступления от приватизации выросли вдвое - ФГИУ
Поступления в государственный бюджет от приватизации составили 331 млн грн - вдвое больше, чем в 2015 году. Поступления от приватизации, аренды госимущества и дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), за 2016 год выросли на 47% по сравнению с прошлым годом - до 2,6 млрд грн. Об этом ФГИУ сообщает на официальном сайте.
Фонд отмечает, что такого результата по приватизации удалось достичь благодаря продаже 147 объектов государственной и коммунальной собственности. При этом всего было объявлено более тысячи аукционов, большинство из которых не состоялись.
Ранее ФГИУ сообщал, что за 11 месяцев текущего года план поступлений от приватизации выполнен всего на 4,88%.
От дивидендов госкомпаний в управлении ФГИУ в бюджет перечислено 1,249 млрд грн - в 3,3 раза больше, чем в 2015 году. Это самый большой показатель за последние 10 лет, отмечает фонд.
От аренды госсобственности бюджет получил 1,02 млрд грн, что на 16% меньше, чем в прошлом году.
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