Капитализация Привата не создаст давления на валютный рынок - НБУ

Капитализация государством ПриватБанка не окажет значительного влияния на макрофинансовую стабильность, заверяет Нацбанк

Капитализация государством ПриватБанка не окажет значительного влияния на макрофинансовую стабильность. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).



Риски нарушения макрофинансовой стабильности минимальны по текущему состоянию экономики, отмечает НБУ.



Решение о переходе ПриватБанка в государственную собственность позволило устранить системный риск для финансовой стабильности. Оно не окажет значительного влияния на валютный рынок Украины и макроэкономические показатели.



НБУ 20 декабря с целью поддержания ликвидности, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременного осуществления расчетов предоставил банку кредит рефинансирования на 15 млрд грн. В дальнейшем регулятор, в случае необходимости, также будет поддерживать ПриватБанк ликвидностью, как путем предоставления кредитов под залог ОВГЗ, так и их выкупа.



В случае предоставления банку поддержку ликвидности увеличение денежного предложения через этот канал будет существенно растянуто во времени. Кроме того, объем монетизации ОВГЗ будет существенно меньше объем капитализации банка, поскольку потребности ПриватБанка в дополнительной ликвидности не будут значительными, пишет НБУ.





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