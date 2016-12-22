НБУ допускает введение банкноты номиналом в тысячу гривень

После повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс грн в Украине может появиться купюра номиналом в тысячу гривень

Национальный банк Украины (НБУ) допускает введение в оборот купюры номиналом в 1 000 грн. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в эфире радио Вести.



"...Кулиша (украинского писателя Пантелеймона Кулиша, - ред.) там (на купюре, - ред.) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена такая банкнота.



Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 грн.



Самую крупную на данный момент купюру, номиналом в 500 грн, Украина ввела в сентябре 2006 года.



НБУ прогнозирует в 2017 году рост денежной массы на 13,2%, денежной базы - на 8,4%.



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