Fitch отзывает все рейтинги в России по национальной шкале
Международное рейтинговое агентство Fitch отзывает рейтинги всех эмитентов Российской Федерации по национальной шкале.
"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях", - сообщает агентство на официальном сайте.
Таким образом, к 31 марта 2017 года Fitch отзовет приблизительно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале. Рейтинги по международной шкале по-прежнему будут присваиваться.
Другое крупнейшее рейтинговое агентство, Moody's, в марте приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, присвоенные эмитентам страны-агрессора, а также закрыть российскую "дочку".
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