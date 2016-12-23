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Fitch отзывает все рейтинги в России по национальной шкале

23.12.2016 12:00
Fitch больше не будет присваивать российским эмитентам рейтинги по национальной шкале из-за новой системы регулирования рейтингов в РФ
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch отзывает рейтинги всех эмитентов Российской Федерации по национальной шкале.

"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях", - сообщает агентство на официальном сайте.

Таким образом, к 31 марта 2017 года Fitch отзовет приблизительно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале. Рейтинги по международной шкале по-прежнему будут присваиваться.

Другое крупнейшее рейтинговое агентство, Moody's, в марте приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, присвоенные эмитентам страны-агрессора, а также закрыть российскую "дочку".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Рейтинг, Экономика, Fitch
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