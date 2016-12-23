Fitch отзывает все рейтинги в России по национальной шкале

Fitch больше не будет присваивать российским эмитентам рейтинги по национальной шкале из-за новой системы регулирования рейтингов в РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch отзывает рейтинги всех эмитентов Российской Федерации по национальной шкале.



"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях", - сообщает агентство на официальном сайте.



Таким образом, к 31 марта 2017 года Fitch отзовет приблизительно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале. Рейтинги по международной шкале по-прежнему будут присваиваться.



Другое крупнейшее рейтинговое агентство, Moody's, в марте приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, присвоенные эмитентам страны-агрессора, а также закрыть российскую "дочку".



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.