Данилюк: Верификация соцвыплат сэкономила 10 млрд грн

Очистка системы социальных выплат от мошенников в этом году позволила сэкономить 10 млрд грн, отметил министр финансов

Благодаря очистке системы социальных выплат от мошенников в этом году удалось сэкономить около 10 млрд грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал министр финансов Александр Данилюк, пишет Укринформ.



"В этом году была проведена достаточно эффективная работа по верификации платежей, было найдено много несоответствий. Общая экономия была около 10 миллиардов. Сложно сказать, какая экономия была благодаря верификации, а которая была благодаря другим мерам, поэтому сложно сказать, какая именно сумма связана с верификацией", - сказал Данилюк.



Он добавил, что Минфин будет менять подходы и налаживать работу с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики.



"Мы договорились о совместном обмене данными для того, чтобы это было не противостояние, а на самом деле совместная работа, которая дает эффективный результат и в следующем году мы будем усиливать меры по верификации, потому что это экономит средства налогоплательщиков", - сказал Данилюк.



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