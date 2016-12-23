Таможня ежемесячно перевыполняет план по сборам на 1,5-2 млрд грн

Премьер-министр заявил, что при этом десятки миллиардов гривень все еще находятся в тени

Таможенная служба ежемесячно перевыполняет планы поступлений таможенных платежей на 1,5-2 и более млрд грн в месяц. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

"Нам удалось с августа изменить в лучшую сторону работу украинской таможни. Мы каждый месяц даем перевыполнение на 1,5-2 и более млрд грн платежей", - отметил премьер.

Он заявил, что еще десятки миллиардов гривень сегодня находятся в тени. Премьер-министр подчеркнул, что украинская таможенная служба серьезно поражена коррупцией. По его словам, она требует дальнейших системных изменений - полумеры не будут эффективными.

Гройсман заявил, что Кабмин аккумулировал ресурсы для технической модернизации и изменений системы работы таможенной службы. Он также напомнил, что правиельство создает рабочую группу совместно с народными депутатами относительно реформы украинской таможни.

Напомним, ранее глава ГФС Роман Насиров заявил о том, что таможенные платежи в 2016 г. выросли на 41%.

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