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Таможня ежемесячно перевыполняет план по сборам на 1,5-2 млрд грн

23.12.2016 13:13
Премьер-министр заявил, что при этом десятки миллиардов гривень все еще находятся в тени

Таможенная служба ежемесячно перевыполняет планы поступлений таможенных платежей на 1,5-2 и более млрд грн в месяц. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

"Нам удалось с августа изменить в лучшую сторону работу украинской таможни. Мы каждый месяц даем перевыполнение на 1,5-2 и более млрд грн платежей", - отметил премьер.

Он заявил, что еще десятки миллиардов гривень сегодня находятся в тени. Премьер-министр подчеркнул, что украинская таможенная служба серьезно поражена коррупцией. По его словам, она требует дальнейших системных изменений - полумеры не будут эффективными.

Гройсман заявил, что Кабмин аккумулировал ресурсы для технической модернизации и изменений системы работы таможенной службы. Он также напомнил, что правиельство создает рабочую группу совместно с народными депутатами относительно реформы украинской таможни.

Напомним, ранее глава ГФС Роман Насиров заявил о том, что таможенные платежи в 2016 г. выросли на 41%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Гройсман, Насиров, таможня
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