Рост ВВП Украины в этом году составит 1,5% - Гройсман
Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%. Об этом сообщил сегодня, 23 декабря, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.
"Мы в этом году будем иметь рост 1,5%", - сказал Гройсман.
Он добавил, что в дальнейшем положительные тенденции будут укрепляться.
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% в 2017 году.
Прогноз экономического роста Национального банка Украины на 2016 год остается неизменным - 1,1%. Однако регулятор ухудшил прогнозы по ВВП на следующие два года - до 2,5% в 2017 г и 3,5% в 2018 г.
ВВП Украины в январе-октябре 2016 года вырос на 1,2%.
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