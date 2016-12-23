Рост ВВП Украины в этом году составит 1,5% - Гройсман

Правительство ожидает роста экономики Украины на 1,5% в этом году

Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%. Об этом сообщил сегодня, 23 декабря, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.



"Мы в этом году будем иметь рост 1,5%", - сказал Гройсман.



Он добавил, что в дальнейшем положительные тенденции будут укрепляться.



Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% в 2017 году.



Прогноз экономического роста Национального банка Украины на 2016 год остается неизменным - 1,1%. Однако регулятор ухудшил прогнозы по ВВП на следующие два года - до 2,5% в 2017 г и 3,5% в 2018 г.



ВВП Украины в январе-октябре 2016 года вырос на 1,2%.



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