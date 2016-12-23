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Министр финансов представил новый набсовет ПриватБанка

23.12.2016 16:24
В наблюдательный совет национализированного ПриватБанка вошли семь человек, его глава еще не определен
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министр финансов Александр Данилюк сегодня, 23 декабря, представил членов наблюдательного совета национализированного ПриватБанка.

"Мы начали формирование набсовета ПриватБанка со встреч с президентом и премьером, обратились к международным организациям. Всего в набсовете будет семь членов, его глава еще не определен - его будет определять сам набсовет", - сказал Данилюк.

В наблюдательный совет вошли: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Манета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украина Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча.

"Для меня это большая честь. Я согласился помочь в стабилизации (ПриватБанка - ред.) и помочь Украине улучшить здоровье банковского сектора… Приват демонстрирует большой запас стойкости, он прошел ситуацию без прекращения деятельности… Надо работать над улучшением корпоративного управления, чтобы в будущем не было сюрпризов", - отметил Франсис Малиж.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Министерство финансов, ЕБРР, Нафтогаз Украины, Данилюк
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