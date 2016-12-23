Проект госбюджета-2017 направили президенту

Спикер парламента подписал проект госбюджета на следующий год и направил его президенту

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект государственного бюджета на 2017 года и передал его президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает сайт парламента.



Вчера, 22 декабря, депутаты провалили проекты постановлений об отмене бюджетообразующих законов.



За то, чтобы отменить решение парламента о внесении изменений в Налоговый кодекс по поводу обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 г (законопроект N5132), проголосовали 57 депутатов при 226 необходимых.

За то, чтобы отменить решение о принятии закона о Высшем совете правосудия (N5180), проголосовали 46 депутатов.

За то, чтобы отменить решение о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине (N5368), проголосовали 62 депутата.

За то, чтобы отменить решение о внесении изменений в некоторые законы Украины (законопроект N5130), которым устанавливается минимальная зарплата 3,2 тыс грн, проголосовали 63 депутата.

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