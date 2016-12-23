Куда идут реформы. Какие вызовы ждут Украину в новом году
Для украинской экономики 2016 год стал точкой стабилизации после резкого обвала. К сожалению, переход Украины в фазу роста происходит по очень пологой кривой. Отчасти это вызвано внешними факторами (военная агрессия, недружественная торговая политика) и накопленными за прошлое десятилетие проблемами (торговый дисбаланс, большой валютный долг, небрежная политика в отношении финансового сектора, неэффективная политика субсидирования). Однако слабость текущей и, что главное, ожидаемой траектории развития Украины является результатом медлительности государства в проведении социально-экономических преобразований. Относительная макрофинансовая стабильность стала важным достижением, но только ее нельзя "продать" тем, кто мог бы вкладывать деньги в Украину.
Украинская экономика в 2017 году, как ожидается, вырастет на 2,7%. Основным драйвером будет восстановление внутреннего рынка против все еще низкой базы сравнения. Продолжит расти инвестиционная активность (за 9 месяцев 2016 года рост инвестиционной составляющей ВВП превысил 15%), возобносится потребительский спрос благодаря росту реальных доходов населения.
К сожалению, прогнозируемый рост реального ВВП на 2,7% недостаточен. В следующем году Украинская экономика в долларовом выражении все еще будет оставаться вдвое меньше максимумов 2008 и 2013 годов.
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Вряд ли стоит ждать большого прорыва в экспорте. Во-первых, не выглядит восполнимой основная часть потерь сбыта в странах СНГ. Во-вторых, маловероятно резкое улучшение конъюнктуры рынков по ключевым экспортным товарам Украины (как это было в 2006-2007 или в 2010-2011 годах). В-третьих, переориентация экономики на новые рынки требует существенных инвестиций в новые производства и модернизацию старых, чего нельзя сделать без мощного притока иностранных инвестиций, которым Украина пока не может похвастаться.
Импорт будет расти достаточно активно на фоне внутреннего спроса и будет способствовать сохранению умеренного девальвационного давления на гривню. Компенсировать это давление можно только притоком капитала из-за рубежа - как от официальных доноров, так и от частных. В 2017-м Украине придется окончательно осознать, что зарубежная поддержка не будет бессрочной и безразмерной. В следующем году стране нужно начинать погашение кредита МВФ, взятого в 2014 году. В дальнейшем объем выплат по валютным долгам резко возрастет. В общем "инкубационный период", отведенный на реформы, безжалостно уходит, и не по причине его коротких сроков, а из-за нашей медлительности.
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Если мы хотим лучше понять проблемы и пути развития Украины, то на макроэкономические показатели стоит обращать больше внимания, чем мы привыкли. К примеру, показатель ВВП на душу населения в Украине очень низкий (немногим более $2 000 на душу населения). Такой показатель означает, что уровень благосостояния страны сопоставим с Республикой Конго, Гондурасом или Лаосом. Однако даже невооруженным глазом видно, что это не так.
Очевидно, что роль теневого сектора в экономике очень высока. Украине очень важно вести экономическую политику, способствующую детенизации. На практике это означает поиск успешного баланса между кнутом (борьба с коррупцией, неизбежность наказания за преступления) и пряником (дерегуляция, верховенство закона, создание дружелюбной атмосферы для бизнеса). Во многих случаях баланс кнута и пряника должна поддерживать справедливая судебная система.
Мало кто помнит, что экономическая наука зарождалась не в математике, а в рассуждениях о моральных принципах взаимодействия субъектов. В случае Украины такая моральная категория, как честность, должна стать новым общественным договором, сместив с этого пьедестала постсоветский принцип "они жульничают - и мы будем жульничать". Именно на поддержку этих фундаментальных изменений практики общественных отношений рассчитана программа реформ, которую Украина выполняет слишком медленно для резкого изменения модели развития. Если ускорить запланированные реформы, тогда будут решаться и другие долгосрочные задачи - устойчивость государственных финансов, привлечения иностранных инвесторов, диверсификации экономики. К сожалению, в последнее время все чаще слышны голоса тех, кто хочет стимулировать экономику или привлекать инвестиции без проведения реформ. Очередная победа такой логики крайне опасна для Украины.
Алексей Блинов,
главный экономист Альфа-Банка Украина
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