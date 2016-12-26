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Китай инвестировал в этом году более $161 млрд

26.12.2016 14:55
Прямые внешние инвестиции Китая с начала года выросли на 55%
Фото: EPA

Нефинансовые прямые внешние инвестиции Китая, скорее всего, достигнут 1,12 триллиона юаней ($161,19 млрд) по итогам нынешнего года, а прямые иностранные инвестиции в Китай составят 785 миллиардов юаней. Об этом сообщает Росбалт.

Министр торговли КНР Гао Хучэн отметил, что правительство будет поддерживать устойчивое и планомерное развитие внешних инвестиций и сотрудничества в 2017 году.

Прямые внешние инвестиции Китая в ноябре выросли на 76,5% в годовом выражении, а за 11 месяцев 2016 года увеличились на 55,3%, свидетельствуют данные министерства, поскольку местные компании продолжили инвестировать за рубеж на фоне замедления экономики и ослабления юаня.

Гао предупредил также, что в 2017 году трудности в привлечении стабильного притока иностранных инвестиций в Китай усилятся, а источники волатильности для внешних инвестиций КНР расширятся наравне с рисками.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Инвестиции, Китай
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