Кредиты для малого и среднего бизнеса могут стать доступнее

Немецко-Украинского фонда поможет Ощадбанку с кредитованием малых и средних предприятий

Немецко-Украинский фонд и АО Ощадбанк подписали меморандум о расширении финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Это, в частности, поможет добиться снижения процентных ставок по кредитам, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Подписание меморандума направлено на финансирование инвестиционных проектов малых и средних предприятий в рамках программ Немецко-Украинского фонда.

В рамках подписанного документа фонд предоставит Ощадбанку вместе с кредитными средствами пакет консультационной поддержки на развитие процедур и методологии кредитования МСП.

"Такая поддержка будет способствовать усилению роли АО Ощадбанк в кредитовании экономики Украины. Расширение финансовой поддержки МСП позволит добиться снижения процентных ставок по кредитам", - отмечают в Минфине.

Немецко-Украинский фонд - небанковское финансовое учреждение, созданное в 1999 году. Участниками НУФ являются Национальный банк Украины (31,3%), Министерство финансов Украины (31,3%) и Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) (37,4%). Фонд призван способствовать развитию микро-, малых и средних предприятий путем предоставления кредитов через украинские банки.