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Украина выполнила домашнее задание МВФ - Кубив

27.12.2016 13:05
Заседание совета директоров МВФ по украинскому вопросу может состояться в конце января
Степан Кубив

Украина выполнила свои обязательства в рамках меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сказал вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на итоговой пресс-конференции в Кабмине.

"Украина домашнее задание выполнила", - сказал вице-премьер относительно выполнения условий МВФ.

Напомним, ранее в Национальном банке заявляли, что Украина может получить очередной транш на $1,3 млрд в начале 2017 года. По данным Министерства финансов, заседание совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится в конце января 2017 года.

Четырехлетняя программа EFF объемом около $17 млрд предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша - $5 млрд в марте и $1,7 млрд - в августе 2015 года.

В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш на $1 млрд.

По итогам работы миссии МВФ в Киеве с 3 по 17 ноября, в фонде решили, что Украине необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ, Кубив Степан
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