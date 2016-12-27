НБУ намерен продать до $80 млн на аукционе
Во вторник на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов. Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Сергея Пономаренко, пишет Экономическая правда.
"С одной стороны, предложение валюты ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе. Существенная часть валютной выручки, в основном от экспорта товаров и услуг, в Украину поступает в долларах и евро и, соответственно, в большинстве случаев проходит через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе", - сказал он.
По словам Пономаренко, обязательную продажу валютной выручки уполномоченные банки обязаны осуществить на следующий день после получения валюты.
"Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валютной выручки 27 декабря", - сказал директор департамента открытых рынков НБУ.
"С другой стороны, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделе", - заявил Пономаренко.
В связи с этим НБУ объявил на сегодня аукцион по продаже иностранной валюты. Объем аукциона - до $80 млн.
Сегодня торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,32/26,38 грн/долл, к 12:00 котировки выросли до 26,65/26,75.
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