НБУ намерен продать до $80 млн на аукционе

В связи с избыточным спросом на валюту на межбанке НБУ объявил на сегодня аукцион по ее продаже

Во вторник на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов. Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Сергея Пономаренко, пишет Экономическая правда.



"С одной стороны, предложение валюты ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе. Существенная часть валютной выручки, в основном от экспорта товаров и услуг, в Украину поступает в долларах и евро и, соответственно, в большинстве случаев проходит через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе", - сказал он.

По словам Пономаренко, обязательную продажу валютной выручки уполномоченные банки обязаны осуществить на следующий день после получения валюты.

"Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валютной выручки 27 декабря", - сказал директор департамента открытых рынков НБУ.

"С другой стороны, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС на прошлой и текущей неделе", - заявил Пономаренко.

В связи с этим НБУ объявил на сегодня аукцион по продаже иностранной валюты. Объем аукциона - до $80 млн.



Сегодня торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,32/26,38 грн/долл, к 12:00 котировки выросли до 26,65/26,75.

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