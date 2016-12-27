Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 3%

Рост экономики Украины в следующем году может составить 3%, считают в Министерстве экономического развития

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 3%. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил глава ведомства Степан Кубив, пишет УНИАН.



"Мы прогнозируем рост ВВП в следующем году в 3%", - сказал он, добавив, что предварительные условия для такого роста есть.



Кубив отметил, что экономический рост в 2016 году стимулировали сельское хозяйство (увеличение производства на 2,9% в январе-октябре) и промышленное производство (увеличение на 3,7% в январе-октябре).



Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5%.



Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% в 2017 году.



Прогноз экономического роста Национального банка Украины на 2016 год остается неизменным - 1,1%. Однако регулятор ухудшил прогнозы по ВВП на следующие два года - до 2,5% в 2017 г и 3,5% в 2018 г.



ВВП Украины в январе-октябре 2016 года вырос на 1,2%.

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