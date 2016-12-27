Что станет драйвером экономики Украины в 2017 году: прогноз ICU

Аналитики группы ICU считают, что движущими силами роста экономики в 2017 году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал

Рост ВВП Украины по итогам 2016 года составит 1,5-1,6%, а в 2017 году экономика вырастет на 2,3%. Такой прогноз озвучил руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

"По итогам этого года мы ожидаем рост ВВП на 1,5%-1,6%, в 2017 году - на 2,3%. В 2018 году рост ВВП ускорится до 3% и с 2019 года экономика выйдет на среднегодовой уровень прироста в 4%", - сказал он.

По словам Вальчишена, главным драйвером экономики в 2017 году станет рост внутреннего спроса, который будет обеспечиваться путем удержания удельного веса государственных расходов на уровне 30% по отношению к ВВП и ростом инвестиций в основной капитал.

"Увеличение расходов правительства через бюджет - ключевой элемент поддержания внутреннего спроса в экономике. Экспортно-ориентированный сектор в нынешних условиях пока не может быть ускорителем восстановления экономики, поэтому правительство предпринимает меры для увеличения внутреннего спроса, в том числе и потребительского, на который приходится сейчас 68% ВВП, − сказал Вальчишен. − Внутренний спрос будет обеспечиваться внутренним предложением товаров или услуг. Кроме того, следует ожидать восстановления покупательской способности домохозяйств. Это хорошая новость для строительной, машиностроительной отраслей и их смежных сегментов".

Эксперт считает, что на восстановление покупательской способности домохозяйств повлияет предусмотренное бюджетом-2017 увеличение минимальной зарплаты, которое должно стимулировать прирост зарплат в целом по экономике.

"Увеличение минимальных зарплат с 2017 года мы оцениваем как положительный шаг, которым правительство пытается преломить тенденцию последних двух лет, когда удельный вес заработной платы в структуре доходов ВВП снизился до исторического минимума (38,3% в 3-м квартале 2016 г), − сказал Вальчишен. − В то же время удельный вес прибыли субъектов хозяйствования всех форм собственности находится на максимуме (45%). До экономического кризиса 2014-2015 г.г. эта пропорция была 54%/36% соответственно. То есть, в 2014-2015 г.г. происходило двойное сжатие - сокращение объемов номинального ВВП, и одновременно сокращалась и та часть, которая приходилась на заработные платы".

По прогнозам группы ICU, среднегодовой уровень инфляции в 2017 году составит в пределах 10%.

"До конца февраля инфляция будет на уровне 12%, а затем начнет замедляться. У НБУ появится пространство для снижения учетных ставок - он будет снижать их умеренно в течение года, до уровня потребительской инфляции + 2 процентных пункта", - сказал Вальчишен.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 3%.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% в 2017 году.



Прогноз экономического роста Национального банка Украины на 2016 год остается неизменным - 1,1%. Однако регулятор ухудшил прогнозы по ВВП на следующие два года - до 2,5% в 2017 г и 3,5% в 2018 г.



ВВП Украины в январе-октябре 2016 года вырос на 1,2%.