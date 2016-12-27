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Январские пенсии профинансированы на 25%

27.12.2016 17:19
ПФУ направил на финансирование январских пенсий 5,5 млрд грн
Фото: Getty Images

Пенсионный фонд Украины профинансировал 5,5 млрд грн, или 25%, пенсионных выплат за январь следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"По состоянию на 27 декабря 2016 года на финансирование январских пенсий направленно 5,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Ранее глава ведомства Андрей Рева говорил, что в 2025 г лишь 8% мужчин и 10% женщин смогут получать пенсию по возрасту. "Наша идея заключается в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию, - сообщил министр. - Каждый будущий пенсионер сам для себя определит его, в зависимости от того, как платил взносы ".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия
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