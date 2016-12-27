На сайте парламента опубликовали госбюджет-2017
Закон N1801-19 о государственном бюджете на 2017 год, подписанный вчера президентом Петром Порошенко, опубликовали сегодня на сайте парламента.
Доходы госбюджета определены в сумме 731,03 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 673,74 млрд грн, доходы специального фонда - 57,3 млрд грн.
Расходы Государственного бюджета определены в сумме 800,02 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 739,7 млрд грн, расходы специального - 60,32 млрд грн.
Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 77,55 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,34 млрд грн, специального фонда - 15,2 млрд грн.
Предельный объем госдолга установлен на уровне 1,717 трлн грн, предельный объем гарантированного государством долга - 579,4 млрд грн.
Прожиточный минимум установлен в 2017 году с 1 января на уровне 1544 грн, с 1 мая - 1624 грн, с 1 декабря - 1700 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:
детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2017 - 1355 грн, с 1 мая - 1426 грн, с 1 декабря - 1492 грн;
детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 - 1689 грн, с 1 мая - 1777 грн, с 1 декабря - 1860 грн;
трудоспособных граждан: с 1 января 2017 - 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря - 1762 грн;
граждан, утративших трудоспособность: с 1 января 2017 - 1247 грн, с 1 мая - 1312 грн, с 1 декабря - 1373 грн.
Минимальная зарплата в следующем году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс грн, в почасовом размере - 19,34 грн.
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