Курс биткоина вчера достиг трехлетнего максимума

Вчера стоимость биткоина выросла до $933,73

Курс криптовалюты биткоин на бирже itBit вчера, 27 декабря, достиг отметки $933,73, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом пишет РБК и отмечает, что это практически трехлетний максимум.



В последний раз дороже биткоин стоил 6 января 2014 года, когда за него давали $950.



Исторического максимума курс биткоина достиг 29 ноября 2013 года, когда он поднимался до $1242. После этого курс криптовалюты резко упал.



С начала 2016 года курс виртуальной валюты вырос более чем вдвое (с $433 до 933). Эксперты Bloomberg предсказывали, что по итогам года биткоин может стать самым доходным активом среди валют.

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