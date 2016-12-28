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Курс биткоина вчера достиг трехлетнего максимума

28.12.2016 10:55
Вчера стоимость биткоина выросла до $933,73
Фото: EPA

Курс криптовалюты биткоин на бирже itBit вчера, 27 декабря, достиг отметки $933,73, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом пишет РБК и отмечает, что это практически трехлетний максимум.

В последний раз дороже биткоин стоил 6 января 2014 года, когда за него давали $950.

Исторического максимума курс биткоина достиг 29 ноября 2013 года, когда он поднимался до $1242. После этого курс криптовалюты резко упал.

С начала 2016 года курс виртуальной валюты вырос более чем вдвое (с $433 до 933). Эксперты Bloomberg предсказывали, что по итогам года биткоин может стать самым доходным активом среди валют.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин
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