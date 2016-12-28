В январе-ноябре дефицит бюджета составил 45,5 млрд грн

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября составил 10 млрд грн

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября текущего года составил 9,99 млрд грн по сравнению с профицитом за аналогичный период прошлого года на уровне 19,97 млрд грн. Об этом Национальнвй банк Украины сообщает на официальном сайте.



Дефицит государственного бюджета за этот период составил 45,54 млрд грн - в 10,5 раз больше дефицита за аналогичный период прошлого года (4,34 млрд грн).



Закон о бюджете на следующий год сегодня опубликовали в официальной прессе.



Доходы госбюджета-2017 определены в сумме 731,03 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 673,74 млрд грн, доходы специального фонда - 57,3 млрд грн.



Расходы государственного бюджета определены в сумме 800,02 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 739,7 млрд грн, расходы специального - 60,32 млрд грн.



Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 77,55 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,34 млрд грн, специального фонда - 15,2 млрд грн.

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