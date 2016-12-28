 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.52  27.07   EUR:  27.52  28.40
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В январе-ноябре дефицит бюджета составил 45,5 млрд грн

28.12.2016 11:18
Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября составил 10 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября текущего года составил 9,99 млрд грн по сравнению с профицитом за аналогичный период прошлого года на уровне 19,97 млрд грн. Об этом Национальнвй банк Украины сообщает на официальном сайте.

Дефицит государственного бюджета за этот период составил 45,54 млрд грн - в 10,5 раз больше дефицита за аналогичный период прошлого года (4,34 млрд грн).

Закон о бюджете на следующий год сегодня опубликовали в официальной прессе.

Доходы госбюджета-2017 определены в сумме 731,03 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 673,74 млрд грн, доходы специального фонда - 57,3 млрд грн.

Расходы государственного бюджета определены в сумме 800,02 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 739,7 млрд грн, расходы специального - 60,32 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 77,55 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,34 млрд грн, специального фонда - 15,2 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, дефицит госбюджета
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров