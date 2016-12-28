НБУ продал банкам почти $97 млн
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 28 декабря, продал на межбанковском валютном рынке $96,8 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $120 млн по курсу от 26,7 грн/долл до 26,93 грн/долл.
НБУ продавал валюту по курсу от 26,85 грн/долл до 26,93 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,8892 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 20,5 %.
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