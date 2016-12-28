Кабмин перераспределил поступления ЕСВ в пользу Пенсионного фонда
Для сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования на 2017 г. на бездефицитной основе Кабинет министров внес изменения в свое постановление от 26 ноября 2014 г. № 675. Указанные изменения касаются пропорций распределения единого взноса на социальное страхование, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Так, согласно принятому Кабмином решению, доля единого взноса на страхование на случай безработицы снижена с 7,1767% до 6,3596%; на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве уменьшена с 14,2657% до 11,1204%; на пенсионное страхование увеличена с 78,5576% до 82,52%.
В Минсоцполитики разъяснили, что такие пропорции распределения ЕСВ на 2017 г. учитывают параметры, определенные законом Украины о государственном бюджете Украины на 2017 г. А именно: новый размер минимальной зарплаты (3200 грн) финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; дефицит средств Пенсионного фонда (141,3 млрд грн).
Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что вопрос повышения или понижения пенсионного возраста в Украине может быть решен после установления жесткой дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа, формирующего доходы Пенсионного фонда.
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