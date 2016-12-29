НБУ сегодня намерен продать банкам до $100 млн
Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 29 декабря, объявил аукцион по продаже валюты. Регулятор продает валюту банкам третий день подряд.
НБУ намерен сегодня продать до $100 млн.
Вчера директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко сообщил, что на межбанковском валютном рынке уже второй день наблюдается временный избыточный спрос на валюту.
На вчерашнем аукционе регулятор продал около $97 млн, 27 декабря - около $47 млн.
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