Банки купили у НБУ $60 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,1682 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 29 декабря, продал на межбанковском валютном рынке $59,1 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $87,4 млн по курсу от 26,9 грн/долл до 27,25 грн/долл.



НБУ продавал валюту по курсу от 27,1 грн/долл до 27,25 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,1682 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 8,1%.



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