Опять 27. Гривня взяла прежний курс

После незначительного укрепления нацвалюты курс доллара снова пошел вверх

Гривня продолжает падение. После незначительного укрепления курса, 10 января межбанковский валютный рынок закрылся котировками 27,05-27,25 грн/$. Официальный курс НБУ на среду - 27,18 грн/$.



Новый год гривня встретила девальвацией. Барьер в 27 грн/$ межбанковский рынок преодолел 28 декабря 2016 года в связи в связи с рождественскими выходными в США и Европе, а также крупными внутренними бюджетными расходами. В промежутке между новогодними и рождественскими выходными (4-6 января) курс держался в диапазоне 26,60-26,67 грн/$ и 27,05-27,25 грн/$. Во вторник Нацбанк ослабил гривню на 74 копейки и вышел на рынок с аукционом. Регулятор продал $51 млн в среднем по 27,1396 грн, в результате доллар к концу дня на межбанке потерял 5 копеек.

Это уже не первая в этом году попытка НБУ регулировать валютные коллебания. Из-за избытка валюты на рынке на прошлой неделе Нацбанк провел три аукциона и купил $94,6 млн для пополнения золотовалютных резервов.



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Почему возникли колебания? Опрошенные ЛІГА.net эксперты полагают, что причина очередного удорожания доллара - затяжные выходные и активизация импортеров. На рынок по-прежнему продолжают влиять праздники. Сдержанная деловая активность приводит к снижению предложения валюты на межбанке, из-за чего формируется дисбаланс. При этом, курсовые ориентиры большинства участников рынка с конца прошлого года уже могли быть приближены к бюджетным показателям 27,2 грн/$. "Нахождение вблизи этого уровня не приводит к активизации продавцов, в то время как покупатели имеют некоторые опасения перед докапитализацией Приватбанка", - говорит Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club.



Динамика межбанка. Источник: ЛІГА.net

Повышение курса также мог спровоцировать поток гривневой ликвидности, который Министерство финансов направило на рынок в преддверии выходных. "Доля торговли с РФ в экспортно-импортных операциях значительно сократилась, период рождественских каникул на Западе дает рынку нулевые поступления, но наш межбанк продолжает работать, - объясняет Виталий Шапран, член исполкома УОФА. - После окончания праздников доллар к гривне чуть упал из-за накопившегося объема обязательной продажи валюты экспортерами, а затем опять начал расти поскольку до нового года вся гривневая ликвидность не была переработана рынком".

Компании в течение последних недель 2016 года получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн, заявлял ранее заместитель главы Нацбанка Олег Чурий. "В целом фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни нет", - утверждал Чурий перед самым Новым годом.



По данным ЛІГА.net, курс продажи валюты на наличном рынке достиг 28 грн/$. Этот сегмент рынка продолжает жить спекулятивными ожиданиями и повышенным спросом из-за национализации ПриватБанка. "В предпраздничные периоды традиционно растет предложение валюты, население ее продает. После праздников спрос восстановился, а на девальвационные ожидания по-прежнему влияют опасения эмиссии, необходимой для Приватбанка", - говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

28-30 декабря Минфин выпустил ОВГЗ на 177 млрд грн. Позже стало известно, что Национальная комиссия по ценным бумагам провела регистрацию выпуска акций ПриватБанка на общую сумму 116,8 млрд грн. В НБУ влияние национализации на колебания курса отрицали.



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Стоит ли ожидать укрепления гривни? Динамика курса в среднесрочной перспективе традиционно будет зависеть от активности НБУ, социально-политической ситуации, траншей МВФ, а также внешних условий. "Думаю на протяжении недели - двух НБУ сможет загнать курс до отметки ниже 27 -27,1 грн/$, а наличный рынок вернется в диапазон 27 -27,5 грн/$ каким он был в новогодние праздники", - считает Шапран.



Для наличного рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе снижение ниже курса 27 грн/$ выглядит маловероятным. "Такой сценарий требует одномоментного стечения нескольких позитивных факторов, - говорит Шевчишин. - Главным из них выступает наличная ликвидность и позитивная экономическая ситуация, в том числе внешний благоприятный фон".

Положительный эффект на укрепление гривни может оказать отмена пенсионного сбора с валютообменным операций. Соответствующий закон начал действовать с 1 января 2017 года. "Отмена валютного сбора приведет к перетоку существенной части покупателей и продавцов валюты с черного рынка в банковский сектор, а это, в свою очередь, приведет к стабилизации валютного рынка и уменьшению его волатильности", - говорит Иосуб.

Кристина Болотова