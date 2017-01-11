Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 2017-2018 годы на 0,1 процентного пункта по сравнению с оценками, сделанными в июне прошлого года, - до 2,7% и 2,9% соответственно. Об этом говорится в регулярном докладе Всемирного банка Global Economic Prospects.
"Ожидается возвращение (к мировому росту) 2,7% в 2017 году. Рост на развивающихся рынках и в развивающихся странах, как ожидается, продолжится в 2017 году, отражая отступающие препятствия для экспортеров энергоносителей и рост внутреннего спроса в странах-импортерах энергоносителей", - говорится в докладе.
В 2019 году рост мирового ВВП, согласно ожиданиям ВБ, также составит 2,9%.
В 2016 году мировой ВВП вырос на 2,3% - на 0,1 п.п. ниже, чем банк прогнозировал в июне. ВБ отмечает, что прошедший год стал одним из самых непростых в мировой экономике.
Предыдущие два года мировая экономика росла на 2,7% ежегодно.
Источник: Прайм
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
12792
-
9430
-
5993
-
4164
-
3456
- Кредиторы ПриватБанка обратятся в Лондонский суд – Bloomberg 18:35
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,20/27,30 17:29
- S&P снизило рейтинг ПриватБанка до преддефолтного 15:30
- Кабмин разрешил бизнесу вносить правки в таможенные декларации 14:23
- Экс-чиновник НБУ прогнозирует уход с рынка до 20 банков 13:12