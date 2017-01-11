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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики

11.01.2017 09:01
Аналитики Всемирного банка снизили прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-2018 гг на 0,1 п.п.
Фото - Getty Images

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 2017-2018 годы на 0,1 процентного пункта по сравнению с оценками, сделанными в июне прошлого года, - до 2,7% и 2,9% соответственно. Об этом говорится в регулярном докладе Всемирного банка Global Economic Prospects.

"Ожидается возвращение (к мировому росту) 2,7% в 2017 году. Рост на развивающихся рынках и в развивающихся странах, как ожидается, продолжится в 2017 году, отражая отступающие препятствия для экспортеров энергоносителей и рост внутреннего спроса в странах-импортерах энергоносителей", - говорится в докладе.

В 2019 году рост мирового ВВП, согласно ожиданиям ВБ, также составит 2,9%.

В 2016 году мировой ВВП вырос на 2,3% - на 0,1 п.п. ниже, чем банк прогнозировал в июне. ВБ отмечает, что прошедший год стал одним из самых непростых в мировой экономике.

Предыдущие два года мировая экономика росла на 2,7% ежегодно.

Источник: Прайм

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всемирный банк
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