Резервный фонд РФ за год сократился в 4 раза

Объем Резервного фонда России на 1 января 2017 года составил 972,13 млрд руб. или $16,03 млрд.

По данным Минфина РФ, на 1 декабря прошлого года он составлял 2 трлн 32,7 млрд руб. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 1 трлн 60,57 млрд руб. или на 52,2%.

Как пояснили в министерстве, в декабре, в соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2016 год" и приказом Минфина от 30 ноября 2016 года, часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах $6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд руб., а "вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета".

В целом за минувший год Резервный фонд "похудел" в 3,75 раза - с 3 трлн 640,57 млрд руб. на 1 января 2016 года.

При этом совокупный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2017 года равнялся 4 трлн 359,16 млрд руб. ($71,87 млрд). В целом за 2016 год объем ФНБ уменьшился на 16,6% - с 5 трлн 227,18 млрд руб. на 1 января 2016 года.

Источник: РосБалт