Минфин пополнил госбюджет на 129,58 млн грн, разместив ОВГЗ
Министерство финансов Украины 10 января провело первый в 2017 г. аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа на сумму в 129,58 млн грн. Соответствующая информация размещена на сайте Минфина.
Гривневые облигации сроком обращения в один год размещены на сумму 69,4 млн грн, средневзвешенная доходность по ним установлена на уровне 15,3%. Гривневые облигации сроком обращения в два года размещены на сумму 60,1 млн грн, средневзвешенная доходность по ним установлена на уровне 15,5% (с выплатой процентов каждые полгода).
Напомним, ранее в Национальном банке Украины сообщили, что с 19 февраля 2017 г. Минфин будет размещать облигации внутреннего госзайма на основании анонимных заявок. Такое решение было принято с целью сделать рассмотрение заявок участников размещения облигаций и принятия решения по их удовлетворению объективными и беспристрастными.
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