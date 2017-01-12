Возвращения налоговой милиции в правовое поле не будет - Минфин

Министр финансов прокомментировал "техническую ошибку" парламента и заявил, что налоговая милиция должна быть ликвидирована

В ближайшие дни Министерство финансов внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию техническую ошибку Верховной Рады, которая фактически объявила налоговую милицию вне закона.

Министр отметил, что налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. "Мы планировали сделать это вместе с созданием новой не силовой, а действительно эффективной аналитической финансовой полиции. В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года… Стоит исправлять ошибку, снова легализируя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Надо двигаться только вперед", - сказано в сообщении.

Данилюк сообщил, что в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, "который ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ".

Как отметил министр, сейчас Минфин отрабатывает комментарии Минюста и примет те, которые соответствуют принципам создания новой службы, а именно:

1. Изменение силового подхода на аналитический;

2. Сокращение штата с 15000 человек до 2500;

3. Невмешательство в работу честного бизнеса;

4. Обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию. Представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата;

5. Зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры.