В 2016 году НБУ купил на межбанке на $1,5 млрд больше, чем продал

Чистая покупка валюты Нацбанком в январе-декабре 2016 года превысила $1,5 млрд

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке в январе-декабре 2016 года составила $1,552 млрд.



В декабре регулятор на межбанке продал на $119,4 млн, чем купил. Это не привело к формированию отрицательного сальдо по итогам года в целом.



Чистая продажа наличной иностранной валюты гражданами Украины в январе-декабре 2016 года составила $2,48 млрд. Это в 1,6 раза выше показателя чистой продажи за предыдущий год. В декабре украинцы продали банкам на $37,8 млн больше, чем купили.



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