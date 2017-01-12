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В 2016 году НБУ купил на межбанке на $1,5 млрд больше, чем продал

12.01.2017 14:53
Чистая покупка валюты Нацбанком в январе-декабре 2016 года превысила $1,5 млрд

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке в январе-декабре 2016 года составила $1,552 млрд.

В декабре регулятор на межбанке продал на $119,4 млн, чем купил. Это не привело к формированию отрицательного сальдо по итогам года в целом.

Чистая продажа наличной иностранной валюты гражданами Украины в январе-декабре 2016 года составила $2,48 млрд. Это в 1,6 раза выше показателя чистой продажи за предыдущий год. В декабре украинцы продали банкам на $37,8 млн больше, чем купили.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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