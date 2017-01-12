Минфин поручил возобновить возмещение НДС аграриям
Министерство финансов поручило Государственной фискальной службе и Государственной казначейской службе возобновить возмещение НДС сельхозпроизводителям. Об этом министр финансов Александр Данилюк на писал на своей странице в Facebook.
"На днях ГФС были заблокированы все возмещения НДС аграриям. Не понимали норм закона о переходном периоде спецрежима по НДС для сельхозпроизводителей", - написал он.
Глава Минфина добавил, что из-за этого сотни предприятий не могли получить свои деньги.
"Вынужден был вчера выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение", - рассказал он.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Минфин поручил возобновить возмещение НДС аграриям 16:07
- В 2016 году НБУ купил на межбанке на $1,5 млрд больше, чем продал 14:53
- Рост ВВП Германии достиг пятилетнего максимума 13:26
- В Украине появилась новая платежная система 12:25
- Возвращения налоговой милиции в правовое поле не будет - Минфин 09:57
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
31044
-
9498
-
6251
-
4297
-
3407
- НАБУ может изъять документы о бондах, которые купила ICU 22:00
- НБУ не получал документов об уголовном деле против Гонтаревой 21:13
- ГПУ подала в суд на бывшего зампредправления БГ Банка 18:54
- МВФ примет решение о 4 транше для Украины в ближайшие недели 18:18
- Межбанк закрылся котировками доллара 27,26/27,34 17:20