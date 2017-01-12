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Минфин поручил возобновить возмещение НДС аграриям

12.01.2017 16:07
Государственной фискальной службе и Государственной казначейской службе поручено возобновить возмещение НДС сельхозпроизводителям
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министерство финансов поручило Государственной фискальной службе и Государственной казначейской службе возобновить возмещение НДС сельхозпроизводителям. Об этом министр финансов Александр Данилюк на писал на своей странице в Facebook.

"На днях ГФС были заблокированы все возмещения НДС аграриям. Не понимали норм закона о переходном периоде спецрежима по НДС для сельхозпроизводителей", - написал он.

Глава Минфина добавил, что из-за этого сотни предприятий не могли получить свои деньги.

"Вынужден был вчера выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение", - рассказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, Министерство финансов, Налогообложение, Госказначейство, ГФС, Данилюк
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