МВФ примет решение о 4 транше для Украины в ближайшие недели

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине четвертого транша состоится через несколько недель

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по выделению Украине четвертого кредитного транша в размере $1,3 млрд по программе расширенного финансирования EFF состоится через несколько недель. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс сегодня, 12 января.



"Мы видим хороший прогресс в реализации мер, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF", - отметил Райс.



Для завершения подготовки к третьему пересмотру программы, который предшествует выделению четвертого транша, Украине осталось активизировать реформу энергетического рынка, добавил Райс.



По его словам, принятие бюджета на 2017 год в Украине находится в соответствии с целями программы EFF.



Райс отметил также важность запуска электронного декларирования.



В конце декабря вице-премьер Степан Кубив сказал на итоговой пресс-конференции в Кабмине, что Украина выполнила свои обязательства в рамках меморандума МВФ.



Четырехлетняя программа EFF объемом около $17 млрд предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша - $5 млрд в марте и $1,7 млрд - в августе 2015 года.



В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш на $1 млрд.



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