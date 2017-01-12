Последний шанс. Повторит ли Фонд госимущества прошлогодний провал
Историю украинской приватизации сложно назвать успешной. Общая сумма проданных за четверть века активов - 64,5 млрд грн при суммарных годовых планах 143,2 млрд грн. Доходы от приватизации госсобственности сильно недотягивают до недавних расходов на национализацию ПриватБанка (116,8 млрд грн). Таким образом, за первые 25 лет государство больше потратило на "приобретение" активов, чем заработало от их продажи.
Если перевести выручку от приватизации в твердую валюту, ситуация выглядит не так уж страшно: за 25 лет государство наторговало целых $10,9 млрд. А это уже гораздо больше затрат на национализацию ПриватБанка (около $4,4 млрд).
Правда, большую часть этой суммы принесла продажа двух предприятий - Криворожстали ($4,6 млрд) и Укртелекома ($1,3 млрд). Две трети всех доходов от приватизации поступило от продажи всего десятка объектов.
Грустный факт. Инвесторов из так называемого дальнего зарубежья в истории нашей приватизации практически нет. Исключением стали лишь Криворожсталь в 2005 году и два скромных облэнерго в 2001-м. Впрочем, продажа только этих объектов не вызывает никаких сомнений в справедливости цены. Если не учитывать Криворожсталь, на сегодняшний день почти все приватизированные компании контролируются либо местным, либо российским бизнесом в пропорции 4:1.
Какие секторы стали самыми доходными для государства? Крупные объекты (с ценой более $20 млн) представлены всего тремя отраслями: горно-металлургическим комплексом, телекоммуникациями (Укртелеком и UMC) и электроэнергетикой. Среди других можно вспомнить машиностроение (Лугансктепловоз, Черноморский судостроительный завод) и химпром (Крымсода).
Был ли неожиданным провал 2016-го? Увы, невыполнение планов приватизации в Украине стало нормальным явлением. За 20-летнюю историю план выполнили только четыре раза (в 2003, 2004, 2005 и 2011 годах). Но, конечно же, такого тотального невыполнения, какое мы наблюдаем последние два года (менее 2%), не было никогда. И если неудачу приватизации 2015-го можно объяснить отсутствием закона, позволяющего проводить эффективные конкурсы, то результат 2016 года не поддается никакому логическому объяснению.
Какие активы могут быть интересны покупателям в 2017-м? Государство упустило возможность продать Одесский припортовый завод. Перспективы новой приватизации более чем туманны. Продажа Центрэнерго пока не выглядит реалистичной: похоже, на нее нет политической воли. Да и вряд ли будет много желающих купить компанию, вовлеченную в финансирование террористических организаций.
В новом году у нас есть, возможно, последний шанс продать крупные объекты машиностроения - Турбоатом и Электротяжмаш - пока им еще поступают заказы и их продукция окончательно не устарела. Возможно, государство решится выставить госпакеты облэнерго, а также активы Укрспирта, чтобы избежать позорной статистики продаж последних лет.
Рассматривать возможность приватизации таких потенциально привлекательных объектов, как Укргаздобыча, Укрзализныця, Укрпочта или Энергоатом, никто пока даже не хочет.
Повторится ли в новом году история 2016-го? Все в руках государства и его менеджеров. Если правительство действительно хочет перезапустить экономику, давно пора переходить от деклараций к действиям. Времени на дискуссии уже нет.
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