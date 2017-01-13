НБУ объявил на сегодня аукцион по продаже до $100 млн
Национальный банк Украины (НБУ) объявил на сегодня, 13 января, аукцион по продаже валюты в сумме до $100 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
"С начала года Национальный банк осуществил во время аукционов продажу иностранной валюты на сумму $14,6, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривни", - отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
По его словам, с начала года на межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривни. НБУ объясняет это ограниченным предложением валюты.
"В первые постпраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, накопившаяся во время новогодних выходных в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временный. Сейчас более низкое, чем в предыдущие месяцы, предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который в частности состоит в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы", - сказал Чурий.
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