В НБУ пояснили, почему растет курс доллара

В Нацбанке заявляют, что одна из причин девальвации гривни - сезонное снижение поступлений выручки от экспортеров

Колебания на валютном рынке связаны с сезонным спадом деловой активности. Об этом сказано в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия, сообщает пресс-служба регулятора.

По его словам, с начала года на межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривны, связанная с ограниченным предложением иностранной валюты.

«В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, накопившаяся за время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временный», - отметил Чурий.

По его словам, более низкое предложение валюты, чем в предыдущие месяцы, связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности. Из-за этого снизились поступления выручки от экспорта агропродукции, пояснил банкир.

"В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды", - сказано в комментарии.

Чурий заявил, что при таких условиях НБУ готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого. "Объем международных резервов на начало января составил $15,5 млрд. Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - отметил он.

В НБУ напомнили, что с начала 2017 года регулятор продал на аукционах иностранной валюты на сумму $14,6 млн, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни.

Сегодня, 13 января, с этой же целью НБУ также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона - до $100 млн.

Напомним, сегодня в украинских банках курс продажи наличного доллара вырос на 43 копейки. Американскую валюту в среднем продают по 28,8 грн, покупают по 27,93 грн.