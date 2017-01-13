НБУ продал банкам $55,5 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,6486 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 13 января, $55,5 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $82 млн по курсу от 27,25 грн/долл до 27,7 грн/долл.



Нацбанк продавал валюту по курсу от 27,6 грн/долл до 27,7 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,6486 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила около 7,2%.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.