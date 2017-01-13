Рост экономики стран СНГ должен ускориться - Moody's

Moody's прогнозирует, что в этом году рост ВВП по региону СНГ в среднем составит 2%

Фото: EPA

Рост экономики стран СНГ в текущем году должен ускориться по сравнению с 2016 годом. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody's.



Рост в среднем по региону составит 2% в этому году году и 3% в следующем, тогда как в прошлом он составлял 1%.



Некоторое повышение цен на нефть, возможно, позволит тем странам СНГ, которые ее экспортируют, смягчить бюджетную и денежную политику. В странах-импортерах нефти будет отмечаться рост притока денежных переводов.



Темпы роста экономик стран СНГ останутся невысокими, что является ключевым сдерживающим фактором для их суверенных рейтингов, сообщает Moody's.



"Макроэкономический прогноз (для стран СНГ - ред.) остается слабым, и риски снижения кредитоспособности все еще доминируют", - отмечает старший вице-президент Moody's Кристин Линдоу.



Украина, напомним, является государством-участником, но не членом СНГ. В ноябре прошлого года в Верховную Раду был подан законопроект о полном выходе Украины из этого объединения.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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