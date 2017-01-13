Рост экономики стран СНГ должен ускориться - Moody's
Рост экономики стран СНГ в текущем году должен ускориться по сравнению с 2016 годом. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody's.
Рост в среднем по региону составит 2% в этому году году и 3% в следующем, тогда как в прошлом он составлял 1%.
Некоторое повышение цен на нефть, возможно, позволит тем странам СНГ, которые ее экспортируют, смягчить бюджетную и денежную политику. В странах-импортерах нефти будет отмечаться рост притока денежных переводов.
Темпы роста экономик стран СНГ останутся невысокими, что является ключевым сдерживающим фактором для их суверенных рейтингов, сообщает Moody's.
"Макроэкономический прогноз (для стран СНГ - ред.) остается слабым, и риски снижения кредитоспособности все еще доминируют", - отмечает старший вице-президент Moody's Кристин Линдоу.
Украина, напомним, является государством-участником, но не членом СНГ. В ноябре прошлого года в Верховную Раду был подан законопроект о полном выходе Украины из этого объединения.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
36212
-
7386
-
3948
-
2996
-
2768