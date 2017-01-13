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НБУ протестировал новую форму валютной интервенции

13.01.2017 17:55
Сегодня Нацбанк продавал иностранную валюту через запрос лучшего курса

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 13 января, осуществил первую продажу иностранной валюты в рамках валютной интервенции по новой форме - через запрос лучшего курса. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ вышел на рынок с интервенцией в этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до $10 млн. Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,687 грн/долл.

"Валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса оказалась эффективной - в результате ее проведения гривня на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,6 / 27,7 грн за долл", - отметил директор департамента открытых рынков Национального банка Сергей Пономаренко .

Национальный банк планирует и в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке. В то же время Национальный банк будет продолжать проводить и интервенции в форме валютного аукциона. Объем международных резервов на начало января составил $15,5 млрд. "Этого достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - заверяет регулятор.

С начала 2017 Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму $70,1 млн (включительно с сегодняшним аукционом), чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривни.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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