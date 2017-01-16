Израиль намерен взимать НДС с торговли криптовалютами
Налоговое управление Израиля опубликовало документ, в котором определены правила налогообложения операций с криптовалютами (например, биткоином). Согласно ему, в стране такие деньги рассматриваются как имущество, пишет Coindesk.
Издание уточняет, что, согласно закону о центробанке Израиля, криптовалюты не являются законным оборотным средством в государстве или иностранной валютой. В связи с этим, продажа криптовалюты будет рассматриваться как продажа имущества, а доход от продажи будет облагаться налогом на доход от капитала.
Если операции с криптовалютой являются не носят единичный характер и дают основание для открытия бизнеса, доходы от них будут облагаться по ставкам налога на прибыль/подоходным налогом.
Наконец, так как криптовалюта является имуществом, сделки по ее продаже будут облагаться НДС.
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