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Израиль намерен взимать НДС с торговли криптовалютами

16.01.2017 12:14
Согласно правилам налогообложения Израиля, биткоин и другие криптовалюты следует рассматривать как имущество
Фото: EPA

Налоговое управление Израиля опубликовало документ, в котором определены правила налогообложения операций с криптовалютами (например, биткоином). Согласно ему, в стране такие деньги рассматриваются как имущество, пишет Coindesk.

Издание уточняет, что, согласно закону о центробанке Израиля, криптовалюты не являются законным оборотным средством в государстве или иностранной валютой. В связи с этим, продажа криптовалюты будет рассматриваться как продажа имущества, а доход от продажи будет облагаться налогом на доход от капитала.

Если операции с криптовалютой являются не носят единичный характер и дают основание для открытия бизнеса, доходы от них будут облагаться по ставкам налога на прибыль/подоходным налогом.

Наконец, так как криптовалюта является имуществом, сделки по ее продаже будут облагаться НДС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин
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