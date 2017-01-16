Байден призвал Украину продолжать сотрудничать с МВФ

Украине нужно продолжать сотрудничество по программе МВФ и реформировать энергетический сектор, подчеркнул вице-президент США

Вице-президент США Джозеф Байден призвал Украину выполнять требования Международного валютного фонда (МВФ) и реформировать энергетический сектор. Об этом он говорил во время встречи с президентом Петром Порошенко, передает корреспондент ЛІГА.net.



Байден отметил, что украинская экономика снова демонстрирует рост благодаря уже принятым жизненно важным мерам.



"Продолжайте сотрудничать с МВФ, чтобы внедрять реформы, которые сделают украинскую экономику устойчивой. Очищайте банковскую систему. Добейтесь прогресса в реформировании энергетического сектора, чтобы устранить зависимость Украины от российского газа", - подчеркнул вице-президент.



Он также призвал продолжать прозрачный процесс приватизации государственных предприятий.



Ранее сегодня был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.



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На встрече с Порошенко Байден отметил также, что для будущего Украины критически важно не только успешно противостоять агрессии России, но и одолеть коррупцию внутри страны.Он призвал украинцев ставить нужды страны выше личных интересов.



Это последний визит Байдена в Украину в качестве вице-президента США. После Киева уходящий в ближайшие дни с должности высокопоставленный американский чиновник отправится в швейцарский Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.



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