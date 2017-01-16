Банки купили у НБУ около $39 млн
Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 16 января, $38,7 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $52,7 млн по курсу от 27,35 грн/долл до 27,7505 грн/долл.
Регулятор продавал валюту по курсу от 27,7 грн/долл до 27,7505 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,718 грн/долл, сообщает НБУ.
Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила около 35,7%.
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