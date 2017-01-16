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Китай ухудшил целевой показатель роста ВВП на этот год

16.01.2017 14:41
Целевой показатель роста китайской экономики на этот год составляет 6,5%

Китай ухудшил целевой показатель экономического роста на текущий год до 6,5% с 6,5-7% - уровня прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

По имеющимся данным, уровень 6,5% был предложен еще в середине декабря.

Официальных комментариев пока нет.

В прошлом году рост ВВП Китая составил около 6,7%.

Разнообразные стимулирующие меры, в том числе рекордный объем заимствований банками у государства уже вызвал беспокойство. Политические лидеры отмечают высокий уровень долга и риск перегрева ипотечного рынка.

Центробанк Китая недавно провозгласил "прозрачную и нейтральную" политику. Ожидается, что в скором времени регулятор поднимет ставки, чтобы поддержать слабеющий юань.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ВВП, Китай
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