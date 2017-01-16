Китай ухудшил целевой показатель роста ВВП на этот год

Целевой показатель роста китайской экономики на этот год составляет 6,5%

Китай ухудшил целевой показатель экономического роста на текущий год до 6,5% с 6,5-7% - уровня прошлого года. Об этом сообщает Reuters.



По имеющимся данным, уровень 6,5% был предложен еще в середине декабря.



Официальных комментариев пока нет.



В прошлом году рост ВВП Китая составил около 6,7%.



Разнообразные стимулирующие меры, в том числе рекордный объем заимствований банками у государства уже вызвал беспокойство. Политические лидеры отмечают высокий уровень долга и риск перегрева ипотечного рынка.



Центробанк Китая недавно провозгласил "прозрачную и нейтральную" политику. Ожидается, что в скором времени регулятор поднимет ставки, чтобы поддержать слабеющий юань.



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