Китай ухудшил целевой показатель роста ВВП на этот год
Китай ухудшил целевой показатель экономического роста на текущий год до 6,5% с 6,5-7% - уровня прошлого года. Об этом сообщает Reuters.
По имеющимся данным, уровень 6,5% был предложен еще в середине декабря.
Официальных комментариев пока нет.
В прошлом году рост ВВП Китая составил около 6,7%.
Разнообразные стимулирующие меры, в том числе рекордный объем заимствований банками у государства уже вызвал беспокойство. Политические лидеры отмечают высокий уровень долга и риск перегрева ипотечного рынка.
Центробанк Китая недавно провозгласил "прозрачную и нейтральную" политику. Ожидается, что в скором времени регулятор поднимет ставки, чтобы поддержать слабеющий юань.
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