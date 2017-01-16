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Минфин передал в Кабмин законопроект о финансовой полиции

16.01.2017 16:49
Предполагается, что финансовая полиция станет аналитической службой расследований

Министерство финансов Украины сегодня, 16 января, подала на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект о создании финансовой полиции. Об этом говорится на странице министерства в Facebook.

Как отметили в Минфине, финансовая полиция призвана стать "аналитической службой расследований, а не карательным органом".

"Процесс запущен и все необходимые шаги осуществляются. Сейчас самое важное - это как можно скорее принять законопроект в КМУ и в парламенте", - сказано в сообщении Министерства финансов.

Напомним, принимая государственный бюджет на 2017 г. Верховная Рада Украины допустила техническую ошибку, фактически поставив налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 г. (соответствующий раздел был исключен из Налогового кодекса).

Впоследствии министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, финансовая полиция
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