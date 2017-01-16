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МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 3,4% в этом году

16.01.2017 16:56
МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 3,4% в этом году
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост глобальной экономики на уровне 3,4-3,6% в 2017-2018 годах.

Аналитики Фонда в опубликованном отчете прогнозируют увеличение экономической активности в развитых странах, что приведет к росту ВВП на уровне 1,9% в 2017 и 2% - в 2018.

Что касается США, специалисты МВФ отмечают, что дальнейшее развитие экономики страны зависит от политики, которой будет придерживаться избранный президент Дональд Трамп и его администрация. В случае позитивных изменений, МВФ прогнозирует рост экономики в текущем году на 2,3%, а в следующем - на 2,5%.

Прогнозы экономического роста на 2017 год также были пересмотрены в сторону повышения для Германии, Японии, Испании и Соединенного Королевства, в основном за счет более сильного, чем ожидалось, увеличения объемов производства во второй половине 2016 г.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ВВП, МВФ
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