МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 3,4% в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост глобальной экономики на уровне 3,4-3,6% в 2017-2018 годах.



Аналитики Фонда в опубликованном отчете прогнозируют увеличение экономической активности в развитых странах, что приведет к росту ВВП на уровне 1,9% в 2017 и 2% - в 2018.



Что касается США, специалисты МВФ отмечают, что дальнейшее развитие экономики страны зависит от политики, которой будет придерживаться избранный президент Дональд Трамп и его администрация. В случае позитивных изменений, МВФ прогнозирует рост экономики в текущем году на 2,3%, а в следующем - на 2,5%.



Прогнозы экономического роста на 2017 год также были пересмотрены в сторону повышения для Германии, Японии, Испании и Соединенного Королевства, в основном за счет более сильного, чем ожидалось, увеличения объемов производства во второй половине 2016 г.



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