В глубоком пике: стоит ли покупать доллар по 28 грн

Укрепления гривни можно ждать к концу зимы. Шесть мнений о ситуации на валютном рынке

Национальная валюта продолжает дешеветь. Стоимость доллара на межбанке подбирается к отметке 28 грн. В понедельник котировки на безналичном рынке достигли максимального значения 27,75/27,90 грн/$, но к закрытию торгов гривня отыграла 15 копеек. Ситуацию сгладил аукцион Национального банка, в ходе которого было регулятор объявил о продаже $50 млн.

Высокая волатильность на валютном рынке образовалась в результате ограниченного предложения. Необходимости в дополнительной гривне у экспортеров сейчас нет. Но доллар нужен импортерам, которые продолжают закрывать контракты.



Психологическую отметку в 28 грн/$ на наличном рынке национальная валюта преодолела еще на прошлой неделе. По данным ЛІГА.net, в понедельник доллар стоил в среднем по 28,08/28,85 грн/$. Ситуацию подогревают негативные ожидания населения, а также растущая наличность на руках после национализации ПриватБанка и признании неплатежеспособным Платинума.



ЛІГА.net спросила банкиров и финансовых аналитиков, какие факторы оказывают влияние на наличный курс доллара, возможно ли снижение котировок в краткосрочной перспективе, а также стоит ли покупать доллар по 28 гривень?



Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital



На гривню давят два фактора. Во-первых, излишняя гривневая ликвидность, которая образовалась из-за значительных бюджетных расходов в конце года. Среднемесячные расходы в прошлом году - около 60 млрд грн, в декабре - более 100 млрд грн. Во-вторых, фактор Приватбанка - это и нервозность вокруг национализации и отток средств из банка перед его национализацией, которые покрывались рефинансированием НБУ.



Излишний спрос на доллар может продлиться еще неделю-две, но после этого мы ожидаем откат к уровню конца 2016-го года. Подобная ситуация наблюдалась в феврале прошлого года - тоже благодаря крупным бюджетным расходам в конце 2015-го года.

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Стоит ли покупать доллары по 28-29 грн? Спекуляции - неблагодарное занятие. Как мы видим, спред очень широкий. Есть вероятность, что вы купите наличный доллар по курсу, по которому его невозможно будет продать ближайшие несколько недель.

Андрей Приходько, главный аналитик Укрсоцбанка

Преобладание спроса валюты над предложением носит временный характер. Такое явление в январе мы наблюдаем вот уже три года. При этом факторы давления на курс одинаковы как для межбанка, так и для наличного рынка. Как правило, на январь приходится пик потребления энергоресурсов, что вынуждает импортеров увеличивать закупку газа, бензина, дизеля и угля. На фоне снижения деловой активности у экспортеров в период новогодних праздников это приводит к временному перекосу.

На наличном рынке спрос также формируют импортеры, которые не получили доступ к межбанку. При этом теневой рынок, как правило, более мобильный.

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Тенденция к росту курса доллара ближе к окончанию отопительного сезона обязательно сменится укреплением гривни. Например, в январе 2016 года курс подскочил приблизительно с 24 до 27 грн/$, а через несколько месяцев откатился обратно до 25. Таким образом, за всплеском в первом квартале идет снижение весной после окончания отопительного сезона и снижения спроса на валюту со стороны импортеров топлива.



Не хотелось бы давать советы, покупать доллар или не покупать, это личное дело каждого. Но сейчас курс находится на пике или близок к нему, поэтому прибыль от сегодняшних инвестиций в валюту, скорее всего, будет минимальной, тем более с учетом спреда между курсом продажи и курсом покупки.

Дмитрий Очеретяный, руководитель направлений валютно-финансовых операций Альфа-Банка Украина



Признание банков неплатежеспособными традиционно повышает градус напряжения среди украинцев. На прошлой недели к списку неплатежеспособных присоединился Платинум Банк. Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатит его клиентам 4,8 млрд грн по депозитам. По опыту видно, что часть этих денег пойдет на покупку валюты.



Рост курса на наличном рынке больше спровоцировали психологические факторы, чем объективные причины. Покупать ли валюту? Зависит исключительно от личных потребностей. Как можно отложить покупку доллара, если, например, нужно оплатить учебу или лечение за рубежом?

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Незначительная девальвация гривни в начале 2017 года ситуативна и объясняется исключительно краткосрочным влиянием внутренних экономических факторов. Мы убедительно советуем украинцам не создавать искусственный ажиотажный спрос на валюту.



Олег Куринной, директор казначейства Банка Кредит Днепр



Наличный рынок повторяет ситуацию межбанка, традиционно с разницей + 1-1,5 грн. Межбанковские волнения - последствия как экономических, так и спекулятивных факторов. Такое несоответствие спроса и предложения на рынке мы ожидаем до февраля.



Валютные поступления активизируются не ранее конца января - февраля, когда для агропроизводителей - основных продавцов валюты в этот период - истечет 120-дневный срок возврата валютной выручки.

Ажиотажного спроса на доллар со стороны населения нет. И мы не считаем, что ситуативные волнения стоит воспринимать как постоянный тренд. Помимо того, что рынок валютными интервенциями поддерживает НБУ, сдерживая дальнейший рост, мы ожидаем, что через пару недель ситуация должна стабилизироваться и курс должен скорректироваться, как на межбанке, так и на наличном рынке.



Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club

В ближайшие недели курс будет зависеть от политики НБУ и поступления ликвидности. Если же курс на межбанке достигнет отметки 28 грн/$, это потянет за собой и наличный рынок. Вполне возможно, мы увидим наличный курс и на уровне 30 грн/$. При этом импортеры, которые закладывали курс 27,2 грн/$, будут пересматривать свои бюджетные и валютные ориентиры, передвигая курс в зону 30 грн/$.

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В ближайшее время курс будет оставаться в зоне турбулентности, демонстрируя высокие колебания под влиянием поиска баланса. Маловероятно, что курс опустится ниже бюджетного ориентира 27,2 грн/$. Но и выше 30,5 грн/$ вряд ли подымется, потому что НБУ будет сдерживать межбанк и спекулянты будут фиксировать прибыль (ведь 10% за месяц, 120% годовых - это хороший заработок). В целом, должны активизироваться и экспортеры, повышая предложение валюты.



Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины:



Думаю, в этом году валютный рынок будет вести себя так же, как и в прошлом. Январь и февраль рынок испытывал девальвационное давление на гривню, весной наблюдалась стабилизация курса, которую сменяло постепенное укрепление гривни в течение всего лета. В начале прошлого года гривня также, менее чем за месяц, девальвировала более чем на 2 грн - до 27,5 грн/$ в конце января, а середине лета национальная валюта укрепилась к 24,25.

Покупать валюту или нет - это личный выбор каждого. Но думаю, что сегодня более выгодно продавать, чем покупать.

Кристина Болотова