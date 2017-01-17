Денежная база выросла в 2016 году почти на 14% - НБУ
В 2016 году объем денежной базы в Украине по сравнению с предыдущим годом вырос на 13,6% - до 381,5 млрд грн. В декабре рост объема денежной базы составил 6,7%. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ)
По данным НБУ, в декабре объем наличности вне банков вырос на 8,9%, с начала 2016 года - на 11,5% - до 315,2 млрд грн.
В декабре денежный агрегат М3 (монетарная масса) вырос на 5,4%, с начала года на 10,8% - до 1,102 трлн грн.
Напомним, по данным НБУ, в 2015 году объем денежной базы вырос на 0,8% - до 336 млрд грн.
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