Данилюк: Рассчитываем получить $1 млрд от МВФ в начале февраля

Министр финансов сообщил, что поступление очередного транша от МВФ по программе расширенного финансирования EFF возможно в начале февраля

Украина ожидает поступления очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF в начале февраля. Об этом рассказал в интервью Reuters министр финансов Александр Данилюк.



"Мы планируем получить около $1 млрд", - уточнил министр.



Кроме того, возможно также поступление кредитных гарантий США в этом году. Деталей Данилюк не сообщил.



На вопрос, способна ли Украина расплатиться, если проиграет в суде Российской Федерации по "бондам Януковича", глава Минфина ответил, что всегда есть возможность апелляции.



Суд, напомним, начнется сегодня в 12:30 по киевскому времени и продлится весь день.



Страна-агрессор отказалась участвовать в долговой операции Украины в ноябре 2015 года. Теперь сумма претензий Кремля по долговым бумагам составляет $3 млрд плюс $75 млн процентов.



30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.



4 мая прошлого года президент Петр Порошенко одобрил отмену конечной даты действия моратория на выплату части государственного долга, установленной действующим законодательством (законопроект N3677). Документ предлагает отменить предельный срок действия временного моратория на выплаты по внешним коммерческим долгам, в том числе по "бондам Януковича", который истек 1 июля 2016 года.



27 мая 2016 Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска компании The Law Debenture Trust Corporation доверительного управляющего, по которому Россией был предоставлен кредит в размере $3 млрд в декабре 2013 года. Интересы Украины представляет международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.



Вчера был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.



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