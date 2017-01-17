В НБУ прокомментировали принятие закона об электронном билете
Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте - стратегически важный шаг на пути к внедрению сashless-экономики в Украине. Об этом заявили в Национальном банке Украины, комментируя принятие Верховной Радой закона об электронном билете.
"НБУ видит принятие этого законопроекта стратегически важным шагом на пути к внедрению сashless-экономики в Украине, ведь расчеты в транспорте является наиболее массовыми расчетами, где в качестве платежного средства задействована наличность. Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте также придаст расчетам удобства и легкости, позволит использовать современные высокотехнологичные платежные инструменты. Е-билет в общественном транспорте - составная часть проекта НБУ по развитию cashless-экономики, предусмотренного Комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года", - отметили в НБУ.
Кроме того, отмечают в НБУ, законопроект №4121 предусматривает: введение автоматизированной системы учета предоставленных транспортных услуг; прозрачность расчетов перевозчиков; эффективное планирование маршрутов и графиков пассажирских перевозок; повышение прибыльности транспортных компаний и обновление их подвижного состава; повышение безопасности дорожного движения, ведь отныне водители будут больше следить за ситуацией на дороге, а не продавать билеты.
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